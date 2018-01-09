Сумские баскетболисты примут днепрян 3-4 февраля БК «СумДУ» будет принимать команду «Днепр-2» из Днепра.

Игры 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57, 2 этаж).

В субботу игра начнется в 18.00, в воскресенье – в 12.00. Вход свободный.

После 8 туров на счету сумчан 24 очка и 4-ое место в группе 1, у днепрян – 21 очко и седьмое место.