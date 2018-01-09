Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34155

Сумские баскетболисты примут днепрян

3-4 февраля БК «СумДУ» будет принимать команду «Днепр-2» из Днепра.

Игры 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57, 2 этаж).

В субботу игра начнется в 18.00, в воскресенье – в 12.00. Вход свободный.

После 8 туров на счету сумчан 24 очка и 4-ое место в группе 1, у днепрян – 21 очко и седьмое место.

Фото
Спорт Баскетбол БК СумГУ
view counter

По тематике

22.01.2018 09:09

Сумские баскетболисты проиграли харьковчанам

20-21 января БК «СумДУ» играл на выезде против «Харьковских соколов»....

15.01.2018 09:05

Сумские баскетболисты поделили очки с лидером

12-13 января БК «СумДУ» принимал николаевскую команду «Нико-Баскет»....

12.01.2018 11:51

Сумчане примут лидера Высшей лиги

12-13 января БК «СумДУ» сыграет с командой из Николаева «Hико-Баскет-СДЮСШОР№4-МВУФК-ЦОП»....

Сумской баскетболист будет играть в Суперлиге
09.01.2018 11:14

Сумской баскетболист будет играть в Суперлиге

Одесская «БИПА» заключила контракт с сумским баскетболистом Александром Прокопенко....

Сумчане примут лидера Высшей лиги
09.01.2018 09:52

Сумчане примут лидера Высшей лиги

12-13 января БК «СумДУ» сыграет с командой из Николаева «Hико-Баскет-СДЮСШОР№4-МВУФК-ЦОП»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.