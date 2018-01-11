Сумские биатлонисты в шаге от медали юниорского чемпионата Европы

Наши ребята отметились лучшей стрельбой в гонке, затратив всего пять запасных патронов на восьми рубежах. Но в чистой скорости украинские юниоры довольно много проигрывали лидерам на своем отрезке. За нашу сборную бежали и стреляли черниговчане Владислав Кошевец и Кристина Дмитренко, глуховчанка Анна Кривонос и сумчанин Богдан Цымбал.
Смешанная эстафета
1. Россия (0+7) 1:15:32,0
2. Италия (0+5) +2:19,0
3. Польша (0+8) +3:13,7
4. Украина (0+5) +3:56,7
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