Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:05149

Сумские биатлонисты в шаге от медали юниорского чемпионата Европы

В смешанной эстафете юниорского чемпионата Европы в Поклюке сборная Украины не сумела пробиться на пьедестал почета, финишировав четвертой.

Наши ребята отметились лучшей стрельбой в гонке, затратив всего пять запасных патронов на восьми рубежах. Но в чистой скорости украинские юниоры довольно много проигрывали лидерам на своем отрезке. За нашу сборную бежали и стреляли черниговчане Владислав Кошевец и Кристина Дмитренко, глуховчанка Анна Кривонос и сумчанин Богдан Цымбал.

Смешанная эстафета

1. Россия (0+7) 1:15:32,0

2. Италия (0+5) +2:19,0

3. Польша (0+8) +3:13,7

4. Украина (0+5) +3:56,7

Спорт Биатлон
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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