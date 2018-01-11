Сумские биатлонисты в шаге от медали юниорского чемпионата Европы В смешанной эстафете юниорского чемпионата Европы в Поклюке сборная Украины не сумела пробиться на пьедестал почета, финишировав четвертой.

Наши ребята отметились лучшей стрельбой в гонке, затратив всего пять запасных патронов на восьми рубежах. Но в чистой скорости украинские юниоры довольно много проигрывали лидерам на своем отрезке. За нашу сборную бежали и стреляли черниговчане Владислав Кошевец и Кристина Дмитренко, глуховчанка Анна Кривонос и сумчанин Богдан Цымбал.

Смешанная эстафета

1. Россия (0+7) 1:15:32,0

2. Италия (0+5) +2:19,0

3. Польша (0+8) +3:13,7

4. Украина (0+5) +3:56,7