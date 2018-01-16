Мэр Сум подписал решения исполкома о новых тарифах в маршрутках Новые транспортные тарифы вступят в действие после информационно-разъяснительной работы, сообщает сайт мэрии.

Подписаны решения исполнительного комитета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме».

Документы уже опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета.

Впрочем, как заметил и. о. начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Николай Гиценко, новые тарифы начнут действовать после того, как будет проведена соответствующая информационно-разъяснительную работу среди пассажиров, а не как говорилось ранее – с момента опубликования.

Напомним, в понедельник, 29 января, исполнительный комитет принял ряд решений «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме…» для разных перевозчиков, которыми установил стоимость одной пассажироперевозки в размере 5 грн, а по маршруту № 51 «Песчаное - Прокофьева» от ул. Прокофьева до с. Песчаное - 6 грн (в пределах города - 5 грн). Вместе с тем исполнительный комитет оставил неизменным тариф на проезд для пенсионеров по возрасту и школьников младшего звена (1-4 классы) - 3 грн и 2 грн соответственно (№ 51 «Песчаное - Прокофьева» - в пределах города - так же, от ул. Прокофьева до с. Песчаное - для пенсионеров по возрасту 4 грн, для учеников начальных классов - 2 грн).