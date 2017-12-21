Сумская лыжница стала серебряной призеркой чемпионата Казахстана

Гонка свободным стилем далась украинским лыжным бегуньям лучше, чем классическим. Сумчанка Марина Анцыбор финишировала второй и стала серебряным призером чемпионата.
Валентина Шевченко біла третьей, краснопольчанка Татьяна Антипенко – четвертой. Екатерина Сердюк – седьмая.
В гонке классическим стилем лучший результат показала Валентина Шевченко. Она замкнула пятерку лидеров. Марина Анцыбор, Екатерина Сердюк и Татьяна Антипенко – на 7, 9 и 10 позициях соответственно, пишет sportclub.sumy.ua.
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