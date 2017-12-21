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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56174

Сумская лыжница стала серебряной призеркой чемпионата Казахстана

Женская сборная Украины по лыжным гонкам выступает на чемпионате Казахстана.

Гонка свободным стилем далась украинским лыжным бегуньям лучше, чем классическим. Сумчанка Марина Анцыбор финишировала второй и стала серебряным призером чемпионата.

Валентина Шевченко біла третьей, краснопольчанка Татьяна Антипенко – четвертой. Екатерина Сердюк – седьмая.

В гонке классическим стилем лучший результат показала Валентина Шевченко. Она замкнула пятерку лидеров. Марина Анцыбор, Екатерина Сердюк и Татьяна Антипенко – на 7, 9 и 10 позициях соответственно, пишет sportclub.sumy.ua.

Спорт Лыжные гонки Марина Анцибор
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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