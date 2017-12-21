Сумская лыжница стала серебряной призеркой чемпионата Казахстана Женская сборная Украины по лыжным гонкам выступает на чемпионате Казахстана.

Гонка свободным стилем далась украинским лыжным бегуньям лучше, чем классическим. Сумчанка Марина Анцыбор финишировала второй и стала серебряным призером чемпионата.

Валентина Шевченко біла третьей, краснопольчанка Татьяна Антипенко – четвертой. Екатерина Сердюк – седьмая.

В гонке классическим стилем лучший результат показала Валентина Шевченко. Она замкнула пятерку лидеров. Марина Анцыбор, Екатерина Сердюк и Татьяна Антипенко – на 7, 9 и 10 позициях соответственно, пишет sportclub.sumy.ua.