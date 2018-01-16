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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16130

Суд пересмотрел приговор женщине, которая пыталась пронести наркотики в СИЗО

Особо опасное наркотическое средство женщина планировало передать одному из заключенных в Сумском СИЗО. Для этого завернула химическое вещество в бумажный сверток из-под конфеты «Коровка». Однако работники учреждения уже при осмотре обнаружили и изъяли наркотическое средство из ее кармана.

Приговором Ковпаковского районного суда г. Сумы женщина была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК Украины, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Кроме того, к назначенному наказанию суд частично присоединил неотбытые обвиняемой 200 часов общественных работ, которые были назначены женщине по приговору Заречного районного суда г. Сумы, и на основании ст.75 УК Украины освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком на один год, обязав ее уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, периодически появляться для регистрации.

Не согласившись с таким приговором суда первой инстанции, сторона обвинения подала апелляционную жалобу. Просила отменить приговор Ковпаковского суда и постановить новый, которым назначить лицу наказание в виде 2 лет 15 дней. Аргументировала тем, что суд неправильно применил к обвиняемой положения уголовного закона и освободил ее от реального заключения. В частности, прокурор отмечал, что женщине уже давался шанс встать на путь исправления. По приговору она была приговорена к общественным работам и согласно норм и требований уголовного закона этот вид наказания требует реального отбытия. Однако, суд, составив наказание, фактически освободил ее от общественных работ. Кроме того, определяя меру наказания, не было учтено, что предыдущее наказание женщина не отбыла, а совершила новое преступление через 2 недели после осуждения.

Апелляционный суд Сумской области частично удовлетворил требования прокурора. Приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы коллегия судей отменила, однако вместо нового приговора, о котором просило обвинение, назначила рассмотрение дела в суде первой инстанции, поскольку пришла к выводу, что местным судом были существенно нарушены требования уголовного процессуального закона, сообщает пресс-служба Апелляционного суда Сумщины.

Право Апелляционный суд Сумской области Наркотики
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