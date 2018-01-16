Суд отменил наркоману приговор с испытательным сроком и назначил реальные 5 лет лишения свободы

Такое решение коллегия судей приняла, рассматривая апелляционную жалобу прокурора на соответствующее решение суда первой инстанции. Как следует из материалов уголовного производства, правоохранительные органы обнаружили в квартире обвиняемого 15 килограммов особо опасного наркотического средства. Суд первой инстанции, рассмотрев дело, назначил преступнику наказание в виде 5 лет лишения свободы и на основании ст.ст.75, 76 УК Украины освободил его от отбывания наказания с установлением двухлетнего испытательного срока и возложением на него ряда обязанностей, в частности периодически появляться в уполномоченный орган по вопросам пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства, работы, учебы, а также не выезжать за пределы Украины.
Не согласившись с таким приговором, сторона обвинения обратилась в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой отмечала, что судья необоснованно освободил 43-летнего мужчину от отбывания наказания в местах лишения свободы. По доводам прокурора, эти нормы уголовного закона ошибочно применены к обвиняемому, поскольку ему неоднократно давался шанс встать на путь исправления, однако он им не воспользовался. Обвиняемый ранее был судим за совершение тяжкого преступления в сфере оборота наркотических средств. Это свидетельствует о систематичности и устойчивости его преступных намерений. Кроме того, он посредственно характеризуется и не трудоустроен.
Коллегия судей уголовной палаты, рассмотрев материалы производства, согласилась с доводами прокуратуры, отменила приговор Сумского районного суда и приняла новый, которым назначила обвиняемому 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
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