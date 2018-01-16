Суд отменил наркоману приговор с испытательным сроком и назначил реальные 5 лет лишения свободы Апелляционный суд Сумской области отменил слишком мягкий приговор местного суда, которым жителя области, признанного виновным в незаконном хранении наркотических средств в особо крупных размерах и неоднократно осужденного за аналогичные преступления, был освобожден от отбывания наказания.

Такое решение коллегия судей приняла, рассматривая апелляционную жалобу прокурора на соответствующее решение суда первой инстанции. Как следует из материалов уголовного производства, правоохранительные органы обнаружили в квартире обвиняемого 15 килограммов особо опасного наркотического средства. Суд первой инстанции, рассмотрев дело, назначил преступнику наказание в виде 5 лет лишения свободы и на основании ст.ст.75, 76 УК Украины освободил его от отбывания наказания с установлением двухлетнего испытательного срока и возложением на него ряда обязанностей, в частности периодически появляться в уполномоченный орган по вопросам пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства, работы, учебы, а также не выезжать за пределы Украины.

Не согласившись с таким приговором, сторона обвинения обратилась в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой отмечала, что судья необоснованно освободил 43-летнего мужчину от отбывания наказания в местах лишения свободы. По доводам прокурора, эти нормы уголовного закона ошибочно применены к обвиняемому, поскольку ему неоднократно давался шанс встать на путь исправления, однако он им не воспользовался. Обвиняемый ранее был судим за совершение тяжкого преступления в сфере оборота наркотических средств. Это свидетельствует о систематичности и устойчивости его преступных намерений. Кроме того, он посредственно характеризуется и не трудоустроен.

Коллегия судей уголовной палаты, рассмотрев материалы производства, согласилась с доводами прокуратуры, отменила приговор Сумского районного суда и приняла новый, которым назначила обвиняемому 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.