В Сумах судили предпринимателя за зарплату в конвертах Суд привлек к административной ответственности уроженца Литвы, который, занимаясь в Сумах предпринимательской деятельностью, использовал наемную рабочую силу без оформления трудовых отношений.

В суд первой инстанции протокол об административном правонарушении направило Управление Гоструда в Сумской области. Во время проверки представители контролирующего органа выяснили, что мужчина занимается в Сумах производством хлебобулочных изделий и, чтобы избежать уплаты налогов и скрыть свои доходы, нарушил требования ч. 1 ст. 24 Кодекса законов о труде Украины, взяв на работу нелегальных работников.

По данному факту был составлен админпротокол, который был направлен на рассмотрение в Заречный районный суда г. Сумы. Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3ст.41 КоАП и на него наложен штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 гривен.

Не соглашаясь с таким решением суда, мужчина подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление судьи и закрыть против него производство. Мотивировал тем, что Управление Гоструда не доказало его вину, а присутствие на предприятии лиц, которые обнаружили проверяющие, не говорит о том, что они фактически были допущены к выполнению работ.

Апелляционный суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, отклонил апелляционную жалобу, поскольку суд первой инстанции верно установил наличие в действиях правонарушителя признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.3ст.41 КоАП. В частности, это подтверждается показаниями свидетелей и работников хлебобулочного предприятия. Кроме того, апелляционный суд признал необоснованными объяснения апеллянта о том, что обнаруженные лица не были задействованы в производственном процессе. Суду были предоставлены видеодоказательства того, что в момент, когда проверяющие Гоструда пришли на предприятие, нелегально работающие работники непосредственно были задействованы в изготовлении продукции, сообщает пресс-служба суда.