Глуховским спортсменам будут помогать латвийцы

«Ни для кого не секрет, что проблем в спортивном хозяйстве Глухова хватает. Будем их решать всеми возможными способами! Сейчас сезон зимних видов спорта. Коллектив городского центра "Спорт для всех", любители спорта, волонтеры стараются каждый день, чтобы у глуховчан была возможность кататься на коньках, играть в хоккей... Но с инвентарем огромные проблемы. Его фактически нет. Не каждый ребенок может позволить себе купить клюшку, шайбу, коньки и прийти насладиться на стадионе "Дружба" любимой игрой миллионов. Мы должны дать возможность детям заниматься спортом, ведь спорт, он же для всех...
Сегодня позвонил своему другу Виталию Дубову - депутату Рижской думы и попросил, по возможности, помочь решить проблему.
Виталий знает, как никто другой, о проблемах молодежи, о потребности в занятиях спортом подрастающего поколения. Виталий Дубов вырос в самом криминальном предместье Риги со звучным названием «Московский форштадт», но от дворовых пацанов-одногодок отличался тем, что занимался все время спортом. Долгое время Виталий служил в армии, а уволившись в запас стал учредителем вселатвийского движения «За спортивное общество». Виталий - исполнительный директор и член правления федерации Пауэрлифтинга Латвии, руководитель спортивного клуба «ARKAN», руководитель организаций «Рига без наркотиков» и «Arkan sport». Он тот, кто превращает наркопритоны в латвийской столице в спортивные объекты.
"Как притоны для наркоманов превратить в тренажерные залы?" - именно так называется статья, которую я написал пару лет назад о деятельности Виталия и его команды. Мир должен знать героев!
Сейчас Виталий уже в роли депутата Рижской думы помогает развивать спорт, решать различные проблемы социальной сферы являясь членом комитета по социальным вопросам
членом комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции
членом комитета образования, культуры и спорта в столичной думе.
Надеюсь, поможет и глуховскому спорту.
Буквально в течение часа после нашего разговора, Виталий связался с функционерами Латвийской федерации хоккея, волонтерами, которые занимаются доставкой гуманитарной помощи в Украину, бросил клич в facebook среди друзей, чтобы собрать инвентарь для глуховских юных спортсменов.
Спасибо тебе друг! Paldies draugiem par palīdzību», - написал он.
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