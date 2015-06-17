Услуги экс-управделами исполкома Волонтырца обойдутся Сумам в миллион гривен

Договор подписан с 1 августа 2017 года и действует до 31 декабря 2020 года. Согласно ему работник патронатной службы Виктор Волонтырец получает ежемесячно зарплату в 15 тыс. гривен. Как почситал г-н Минаев, за три с половиной года городской бюджет заплатит ему почти миллион гривен, не считая эксплуатации автомобиля, на котором тот ездит и который раньше возил самого Минаева.
«В «Кривой Хате» все приходящее и уходящее, а «сумской литвин» Мефойдич вечен! », - прокомментировал договор экс-мэр.
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