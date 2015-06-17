Услуги экс-управделами исполкома Волонтырца обойдутся Сумам в миллион гривен Экс-мэр Сум Геннадий Минаев выложил на своей странице в Фейсбуке трудовой договор, заключенный между нынешний мэром Сум Александром Лысенко и его бывшим замом Виктором Волонтырцом, который с 2016 года на пенсии, но продолжает фактически оставаться у руля исполкома, которым руководил более 10 лет.

Договор подписан с 1 августа 2017 года и действует до 31 декабря 2020 года. Согласно ему работник патронатной службы Виктор Волонтырец получает ежемесячно зарплату в 15 тыс. гривен. Как почситал г-н Минаев, за три с половиной года городской бюджет заплатит ему почти миллион гривен, не считая эксплуатации автомобиля, на котором тот ездит и который раньше возил самого Минаева.

«В «Кривой Хате» все приходящее и уходящее, а «сумской литвин» Мефойдич вечен! », - прокомментировал договор экс-мэр.