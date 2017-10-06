Сумские дзюдоисты отличились в Луцке

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из всех областей Украины. Серди них и сумчане.
Призовые места заняли: второй была Маргарита Выпирайло ( весовая категория до 48 кг) среди девушек 2001-2003 г.р., третьей - Мария Рыцкая (57 кг) 2004-2005 г.р.
В шаге от медалей остановились, заняв пятые места: Никита Ханюков (+90 кг) 2001-2003 г.р. и Анатолий Стеблянко (73 кг) 2004-2005 г.р., пишет sportclub.sumy.ua.
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