Сумские дзюдоисты отличились в Луцке 26-28 января в Луцке прошел открытый всеукраинский турнир по дзюдо «Кубок Континиума» среди юношей и девушек 2001-2003 и 2004-2005 г.р.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из всех областей Украины. Серди них и сумчане.

Призовые места заняли: второй была Маргарита Выпирайло ( весовая категория до 48 кг) среди девушек 2001-2003 г.р., третьей - Мария Рыцкая (57 кг) 2004-2005 г.р.

В шаге от медалей остановились, заняв пятые места: Никита Ханюков (+90 кг) 2001-2003 г.р. и Анатолий Стеблянко (73 кг) 2004-2005 г.р., пишет sportclub.sumy.ua.