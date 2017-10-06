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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские дзюдоисты отличились в Луцке

26-28 января в Луцке прошел открытый всеукраинский турнир по дзюдо «Кубок Континиума» среди юношей и девушек 2001-2003 и 2004-2005 г.р.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из всех областей Украины. Серди них и сумчане.

Призовые места заняли: второй была Маргарита Выпирайло ( весовая категория до 48 кг) среди девушек 2001-2003 г.р., третьей - Мария Рыцкая (57 кг) 2004-2005 г.р.

В шаге от медалей остановились, заняв пятые места: Никита Ханюков (+90 кг) 2001-2003 г.р. и Анатолий Стеблянко (73 кг) 2004-2005 г.р., пишет sportclub.sumy.ua.

Спорт Дзюдо
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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