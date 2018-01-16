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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0070

На Сумщине мужчина обокрал воспитательницу детсада

Роменские участковые офицеры полиции разоблачили 35-летнего жителя района, который украл велосипед работницы детского сада, в котором воспитываются также дети и самого злоумышленника.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 46-летняя жительница района. Женщина объяснила, что работает в местном сельском детском саду. На работу ездит на велосипеде, стоимость которого составляет почти 3000 гривен. Его, как всегда, оставляет на улице, на территории детсада. Периодически смотрит, на месте ли транспорт. Так, в очередной раз, оставив его на привычном месте, в полдень она обнаружила пропажу своего велотранспорта.

Проверку провели участковые офицеры полиции, которые быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 35-летний односельчанин потерпевшей, который и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Как выяснилось, подозреваемый в тот день приносил в детский сад, где на воспитании находятся его дети, некоторые продукты питания. При выходе заметил новенький двохколесник, поэтому, не долго думая, потихоньку забрал его, чтобы потом продать. Однако довести свой замысел до конца мужчине помешал участковый офицер полиции, который не только быстро «вычислил» злоумышленника, но и нашел украденный велосипед.

Сейчас следователи предъявили жителю района подозрение по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство в суд. За содеянное ему грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Роменский район
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