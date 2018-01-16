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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4230

Полицейские Шостки задержали автовора

Участковые офицеры Шостки за неполные сутки нашли и разоблачили ранее судимого 29-летнего жителя Шостки, который покусился на чужое имущество.

В полицию с заявлением о краже обратился владелец автомобиля «Ланос». Мужчина рассказал правоохранителям, что ночью неизвестный повредил замок на его машине, которая была припаркована во дворе многоэтажки, и похитил из салона проигрыватель, деньги и пневматический пистолет.

Участковые офицеры полиции провели ряд розыскных мероприятий и по «горячим» следам задержали ранее судимого 29-летнего подозреваемого.

«При осмотре его вещей, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - у него в пакете были обнаружены и изъяты автомагнитола и пневматический пистолет, принадлежащие владельцу обворованного автомобиля. Сейчас они уже возвращены хозяину».

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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