Кролевецкие полицейские обнаружили двух «любителей» опия У обоих молодых людей при личном досмотре оперативники обнаружили два шприца с раствором опия ацетилированного.

Отрабатывая сообщение о факте правонарушения, которое поступило от местных жителей, сотрудники сектора криминальной полиции Кролевецкого отделения полиции обратили внимание на двух мужчин. Один из них, находясь в людном месте, распивал спиртное, другой курил в неположенном для этого месте.

На нарушителей общественного порядка не только составили административные протоколы по соответствующим статьям КоАП, но и провели поверхностный осмотр, во время которого у 31-летнего жителя райцентра полицейские нашли и изъяли медицинский шприц объемом 2,5 мл, полностью заполненный жидкостью, похожей на опий ацетилированный. У другого, 34-летнего местного жителя, была подобная «находка» - медицинский шприц объемом 2,5 мл был заполнен только на 1 «кубик».

Оба нарушителя чуть ли не в один голос заявили, что наркотические вещества держали для собственного употребления.

Изъятые емкости с содержанием наркотической жидкости следователи уже направили на экспертное исследование. По данным фактам сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Досудебное следствие продолжается. За хранение наркотиков мужчинам грозит вполне реальное тюремное заключение сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.