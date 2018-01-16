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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:045051

Сумчане благодарят мэра Лысенко за новый тариф в раздолбанных маршрутках

В соцсетях распространяется плакат, на котором мэр Сум Александр Лысенко сообщает, что именно благодаря ему сумчане теперь будут ездить в рутах-развалюхах по 5 грн.

Член экспертной комиссии горсовета по бюджету Максим Корниенко призывает поддержать призыв сумчанина Ивана Сыромятникова игнорировать маршрутки, выложив соответсвующие фото.

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Общество Александр Лысенко Маршрутки Подорожание проезда
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Комментарии

Пупкин Арнольд Абрабович
WWS
Сегодня 12:33

А також бойкотувати продуктові магазини, базар, заправки, платіжки за комуналку та інше. Популісти дешеві, тому так і живемо.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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