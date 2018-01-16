Сумчане благодарят мэра Лысенко за новый тариф в раздолбанных маршрутках В соцсетях распространяется плакат, на котором мэр Сум Александр Лысенко сообщает, что именно благодаря ему сумчане теперь будут ездить в рутах-развалюхах по 5 грн.

Член экспертной комиссии горсовета по бюджету Максим Корниенко призывает поддержать призыв сумчанина Ивана Сыромятникова игнорировать маршрутки, выложив соответсвующие фото.