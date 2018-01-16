Сумчане благодарят мэра Лысенко за новый тариф в раздолбанных маршрутках

Член экспертной комиссии горсовета по бюджету Максим Корниенко призывает поддержать призыв сумчанина Ивана Сыромятникова игнорировать маршрутки, выложив соответсвующие фото.
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А також бойкотувати продуктові магазини, базар, заправки, платіжки за комуналку та інше. Популісти дешеві, тому так і живемо.