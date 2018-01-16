Пиротехники уничтожили устаревший артснаряд 31 января в 15:30 группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) провела работы по обезвреживанию артиллерийского снаряда калибра 122 мм времен Второй мировой войны.

Его накануне в г. Ахтырка обнаружил местный житель на расстоянии 2 м от жилого дома.

С начала года на Сумщине уже уничтожено 20 боеприпасов. Это свидетельствует о том, что взрывоопасные предметы можно встретить даже зимой. Поэтому граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них находок нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, ведь это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».