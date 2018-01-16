Пиротехники уничтожили устаревший артснаряд

Его накануне в г. Ахтырка обнаружил местный житель на расстоянии 2 м от жилого дома.
С начала года на Сумщине уже уничтожено 20 боеприпасов. Это свидетельствует о том, что взрывоопасные предметы можно встретить даже зимой. Поэтому граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них находок нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, ведь это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».
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