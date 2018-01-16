В Сумах с маршрутками на Киев будут бороться заборами Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Освободить центр города от маршруток».

«Уважаемые власти города, хватит превращать наш город в столицу маршруток! Город и так заполнен страшными желтыми рутами, так теперь и центр города забит спринтерами, курсирующими на Киев и Харьков. Неужели есть такая необходимость их всех выстраивать вдоль универмага и ул. Набережная р. Стрелки? В час пик там и так сложно разминуться с общественным транспортом и пешеходами на нерегулируемом переходе возле ун. «Киев», так теперь и вся полоса превратилась в паркинг маршруток. В городе есть автовокзал для этих целей. Очень прошу, обратите на это внимание и наведите порядок в центре города», - писал автор петиции Бойко Сергей Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что перевозки в Киев, Харьков и другие города Украины с местом отправления за пределами официальных автостанций осуществляются в режиме нерегулярных пассажирских перевозок. В соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» нерегулярные пассажирские перевозки - перевозки пассажиров автобусом, заказанным юридическим или физическим лицом с заключением письменного договора, в котором определяют маршрут движения, дату и время перевозок, другие условия перевозок и форму оплаты услуг, или перевозки за собственные средства . Вопрос парковки, отправки и прибытия автобусов, осуществляющих нерегулярные междугородные перевозки, рассматривался городским координационным советом по вопросам безопасности дорожного движения летом 2017 года и 25.01.2018. С целью решения вопроса благоустройства мест отправления автобусов, осуществляющих нерегулярные междугородные перевозки, было предложено место для организации отправлений автобусов в центральной части города (за домом №23 по ул. Кооперативная). Однако в настоящее время принадлежность этого земельного участка оспаривается в судебном порядке. Для решения данного вопроса до завершения рассмотрения судебных дел предложено департаменту инфраструктуры города проработать вопрос возможности установления вдоль ул. Набережная р. Стрелки в местах, где отсутствуют остановки общественного транспорта, металлического забора. Управлению капитального строительства и дорожного хозяйства поручено разработать соответствующий проект по установлению по ул. Набережная р. Стрелки (на электроопоре, расположенной вблизи здания №10/1 («Львовские круассаны») дорожного знака 3.35 «Стоянка запрещена», согласовать в установленном порядке данный проект в Управлении патрульной полиции в Сумской области и силами КП «Дорремстрой» внедрить его в действие»,