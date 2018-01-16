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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:39160

На Сумщине гость «отблагодарил» хлебосольного хозяина кражей

Приглашенный в гости ранее судимый 53-летний односельчанин, воспользовавшись доверчивостью хозяина, украл у него 4500 гривен.

Когда в дежурную часть Ахтырского отдела полиции поступило заявление о краже 4500 гривен от 42-летнего жителя одного из сел района, для проверки информации на место происшествия сразу была направлена следственно-оперативная группа.

Заявитель поделился с полицейскими своими подозрениями в отношении лица, которое могло совершить кражу его сбережений. По словам владельца, деньги исчезли из укрытия сразу после завершения «пира», который он с женой организовал для своего 53-летнего односельчанина. Пострадавший указал, что доставал деньги из тайника на глазах у приглашенного на обед гостя, чтобы тот купил спиртное к столу. После застолья хозяина сморило, а когда он проснулся и проверил тайник, денег в нем уже не было. Не было и гостя, который ушел, не попрощавшись.

Как оказалось, подозреваемый в тот же день выехал из поселка в неизвестном направлении. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские нашли его, но тот уже успел потратить украденные у односельчанина наличные. Выяснилось, что подозреваемый уже отбывал наказание за ранее совершенное преступление имущественного направления, однако должных выводов из своего предыдущего опыта, очевидно, не сделал.

Сейчас в отношении «горе-гостя» уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи выясняют все обстоятельства совершенного кражи и проверят подозреваемого на причастность к совершению подобных преступлений в районе. За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырский район Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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