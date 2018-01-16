МВД опубликовало видео задержания наркокопа (видео) На Сумщине работники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили и задержали наркогруппировку.

Среди задержанных оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности полиции Сумщины. Злоумышленники изготавливали и сбывали амфетамин не только на территории Сумской области, но и пересылали по почте в другие регионы. Спецоперация по задержанию наркопреступников полицейские провели совместно с СБУ и прокуратурой.