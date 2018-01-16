В Шостке на автостоянке произошел пожар

Сообщение о нем в службу «101» поступило 2.26, пишет Шостка.info.
Как проинформировали во 2-м государственном пожарно-спасательном отряде, горели автомобили «Mitsubishi Pajero», «Daewoo Lanos», «Mazda 6». Для тушения огня были задействованы две автоцистерны. Пожар был ликвидирован в 03.25.
Огнем уничтожен салон «Mitsubishi Pajero», моторный отсек, передние колеса. Повреждено лакокрасочное покрытие, задняя фара «Daewoo Lanos» и лакокрасочное покрытие, задний бампер и фара «Mazda 6».
Причина и сумма ущерба устанавливается.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
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