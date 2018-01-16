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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:19222

В Конотопе соревновались классики

В Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, который собрал около 500 участников из разных городов Украины.

В турнире приняли участие 45 команд из разных регионов страны и команда из Молдовы. Из 29 комплектов наград конотопчане получили 14 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

«Золотыми» победителями турнира стали: Александр Тяжкороб, Александр Венець, Артур Начовный, Богдан Макаровець, Захар Маслак, Александр Гегель, Имед Худжадзе, Денис Мезь, Александр Цыбулько, Дмитрий Горилый, Арсений Кутиль, Филипп Начовный, Иван Дениченко и Кирилл Шевченко.

«Серебро» - у Даниила Сушенко и Тимофея Химици, «бронза» - у Константина Шолхова и Дмитрия Каверзина. Призеров готовили тренеры: Виктор Гайдук, Александр Бондарь и Андрей Гайдук.

Сумы на конотопском ковре представляли ученики-спортсмены КУ «КДЮСШ единоборств» Сумского горсовета. В итоге сумские греко-римляне завоевали две золотые и две бронзовые медали. Чемпионами турнира стали Илья Антошин и Борис Слюсарь, бронзовые медали завоевали Арсений Ковалев и Евгений Кундиус. Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Олег Роскошный.

Спорт Греко-римская борьба Конотоп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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