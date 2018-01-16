В Конотопе соревновались классики В Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, который собрал около 500 участников из разных городов Украины.

В турнире приняли участие 45 команд из разных регионов страны и команда из Молдовы. Из 29 комплектов наград конотопчане получили 14 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

«Золотыми» победителями турнира стали: Александр Тяжкороб, Александр Венець, Артур Начовный, Богдан Макаровець, Захар Маслак, Александр Гегель, Имед Худжадзе, Денис Мезь, Александр Цыбулько, Дмитрий Горилый, Арсений Кутиль, Филипп Начовный, Иван Дениченко и Кирилл Шевченко.

«Серебро» - у Даниила Сушенко и Тимофея Химици, «бронза» - у Константина Шолхова и Дмитрия Каверзина. Призеров готовили тренеры: Виктор Гайдук, Александр Бондарь и Андрей Гайдук.

Сумы на конотопском ковре представляли ученики-спортсмены КУ «КДЮСШ единоборств» Сумского горсовета. В итоге сумские греко-римляне завоевали две золотые и две бронзовые медали. Чемпионами турнира стали Илья Антошин и Борис Слюсарь, бронзовые медали завоевали Арсений Ковалев и Евгений Кундиус. Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Олег Роскошный.