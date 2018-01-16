Сьогодні у Сумах зустріч із львівською письменницею

Проза Катерини Немири торкається тем, актуальних в усі часи та для різного віку. Кожен знайде тут щось близьке та зрозуміле для себе. Водночас дії, описані в творах, розгортаються переважно в ранній період радянської влади, яка на Заході України була особливо жорсткою до місцевого населення. Про те, як письменниця працює з часом у своїх творах і у власному житті, а також про новий роман «Перетнути ріку», який буде допрацьований цього року, – запрошуємо поговорити 1 лютого у сумській Книгарні «Є».
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний
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