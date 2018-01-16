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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:22172

Сьогодні у Сумах зустріч із львівською письменницею

Книгарня «Є» запрошує на зустріч з авторкою роману «Іногда» та пронизливої прозової збірки «Кольорові оповіді» Катериною Немирою. Зустріч відбудеться 1 лютого. Початок – о 18:30.

Проза Катерини Немири торкається тем, актуальних в усі часи та для різного віку. Кожен знайде тут щось близьке та зрозуміле для себе. Водночас дії, описані в творах, розгортаються переважно в ранній період радянської влади, яка на Заході України була особливо жорсткою до місцевого населення. Про те, як письменниця працює з часом у своїх творах і у власному житті, а також про новий роман «Перетнути ріку», який буде допрацьований цього року, – запрошуємо поговорити 1 лютого у сумській Книгарні «Є».

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний 

Досуг Книгарня Є
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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