Сьогодні у Сумах зустріч із львівською письменницею Книгарня «Є» запрошує на зустріч з авторкою роману «Іногда» та пронизливої прозової збірки «Кольорові оповіді» Катериною Немирою. Зустріч відбудеться 1 лютого. Початок – о 18:30.

Проза Катерини Немири торкається тем, актуальних в усі часи та для різного віку. Кожен знайде тут щось близьке та зрозуміле для себе. Водночас дії, описані в творах, розгортаються переважно в ранній період радянської влади, яка на Заході України була особливо жорсткою до місцевого населення. Про те, як письменниця працює з часом у своїх творах і у власному житті, а також про новий роман «Перетнути ріку», який буде допрацьований цього року, – запрошуємо поговорити 1 лютого у сумській Книгарні «Є».

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний