Сумчан предупреждают о тумане

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, туман с видимостью 200-500 м, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха составит ночью 1-3 С мороза, днем 2-4 С тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает о гололедице в...
Сегодня, 5 января, на территории Сумской области наблюдается туман, местами на автодорогах видимость составляет 200-500 метров....
По информации Гидрометцентра в ближайшие часы и до конца суток 4 января по городу Сумы и области ожидается туман....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 27 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели....