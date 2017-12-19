Сумчан предупреждают о тумане Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 2 февраля, в Сумах и области будет плохая видимость из-за тумана.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, туман с видимостью 200-500 м, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью 1-3 С мороза, днем 2-4 С тепла.