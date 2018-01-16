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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:53224

В Ромнах поймали карманника

Неоднократно судимый за имущественные преступления житель Роменщины вытащил из кармана постороннего мужчины кошелек.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратился 35-летний житель района. Мужчина сообщил, что при неизвестных ему обстоятельствах из кармана куртки исчез кошелек, в котором находились 300 гривен и некоторые документы.

Как пояснил заявитель, накануне вечером он со знакомым отдыхал в городе, поэтому домой возвращался поздно на такси. Поскольку с водителем рассчитывался товарищ, то он не может вспомнить, когда именно у него исчез кошелек.

Участковые же офицеры полиции, которые провели проверку, установили, что к пропаже портмоне потерпевшего был причастен 32-летний житель Роменского района, который неоднократно был судим за корыстные преступления.

Как выяснилось, подозреваемый, проходя по улице по своим делам, увидел двух граждан, которые разговаривали за бутылкой пива. Подойдя ближе, он заметил, как из кармана одного из них выглядывает кошелек. Не долго не думая, он спокойно подошел ближе и незаметно вытащил портмоне, затем так же неспешно пошел дальше. Похищенные деньги потратил на свои нужды в тот же вечер.

Сейчас следователи предъявили мужчине подозрение по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство в суд. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны
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