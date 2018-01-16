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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:55321

Патрульные оперативно разыскали нетрезвого виновника ДТП

Экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП на одной из заправок на проспекте Михаила Лушпы.

Стражи порядка быстро опросили работников заправки, которые предоставили данные пропавшего авто. Ориентировка на розыск легковушки Opel Astra иностранной регистрации передали всем экипажам патрульной полиции.

Во время обследования дворовой территории на проспекте Лушпы, в километре от заправки, патрульные остановили автомобиль, похожий по ориентировке. Это действительно был Opel Astra с номерными знаками иностранного государства. Авто имело механические повреждения, а водитель - признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 2,02 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка оформили ДТП и составили на мужчину 3 админматериала, а именно по статье 124 (совершение ДТП), 122-4 (оставление места ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Дтп
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