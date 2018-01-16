В чемпионате Украины по снежному волейболу примет участие нардеп Молоток

Участие в соревнованиях примут 22 команды - 15 мужских и 7 женских. Соревноваться за звание чемпионов будут спортсмены из Киева, Сум, Харькова, Хмельницкого, Одессы, Белой Церкви ... В составе шосткинской команды честь родного города будет защищать народный депутат Украины Игорь Молоток, при содействии и поддержке которого будет проходить чемпионат.
Соревнования начнутся в 11.00 на волейбольных площадках стадиона «Звезда».
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