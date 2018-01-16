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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:17263

В чемпионате Украины по снежному волейболу примет участие нардеп Молоток

Первый в истории Украины чемпионат по волейболу на снегу состоится на выходных, 3-4 января, в Шостке.

Участие в соревнованиях примут 22 команды - 15 мужских и 7 женских. Соревноваться за звание чемпионов будут спортсмены из Киева, Сум, Харькова, Хмельницкого, Одессы, Белой Церкви ... В составе шосткинской команды честь родного города будет защищать народный депутат Украины Игорь Молоток, при содействии и поддержке которого будет проходить чемпионат.

Соревнования начнутся в 11.00 на волейбольных площадках стадиона «Звезда».

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Спорт Волейбол на снегу Игорь Молоток Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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