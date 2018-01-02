В прокуратуре Сумщины подвели итоги работы за 2017 год

Так, с начала года по искам прокуратуры судами взыскано 174 млн грн, реально выполнено судебных решений на сумму 81 млн грн. В государственную и коммунальную собственность возвращено 2116 га земель стоимостью более 60 млн грн.
В защиту интересов государства в сфере охраны детства удовлетворено исков на сумму почти 16 млн грн. Государству возвращено 457 га земель учебных заведений, стоимостью более 12 млн грн. Достигнуто снижение на 12,4% уровня преступности среди несовершеннолетних.
Следователями органов и процессуального руководства в суд направлено 46 уголовных производств, в том числе в сфере земельных отношений, в бюджетной сфере и коррупционных преступлений.
Благодаря принятым общим мерам уменьшилось количество особо тяжких уголовных преступлений (на 14,1%), краж (10,2%), грабежей (22,3%), разбоев (28,4%), незаконного завладения транспортными средствами (32,8 %), количество уголовных преступлений против жизни и здоровья человека, в том числе умышленных убийств (8,7%).
Правоохранительными органами области выявлено 12 организованных преступных групп, в том числе 2 - с межрегиональными и 1 - с транснациональными связями. Всего, в течение года прокуроры органов прокуратуры Сумской обеспечили надлежащее процессуальное руководство в более 40 тысяч уголовных производств.
Подводя итоги, прокурор области отметил активную работу коллектива и положительные наработки, а также отметил, что результаты работы на отдельных направлениях недостаточны и требуют активизации, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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