В прокуратуре Сумщины подвели итоги работы за 2017 год В прокуратуре Сумщины 1 февраля под председательством прокурора Сумской области Виталия Матвийчука состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались итоги работы органов прокуратуры области за 12 месяцев 2017 года и определены основные задачи на 2018 год.

Так, с начала года по искам прокуратуры судами взыскано 174 млн грн, реально выполнено судебных решений на сумму 81 млн грн. В государственную и коммунальную собственность возвращено 2116 га земель стоимостью более 60 млн грн.

В защиту интересов государства в сфере охраны детства удовлетворено исков на сумму почти 16 млн грн. Государству возвращено 457 га земель учебных заведений, стоимостью более 12 млн грн. Достигнуто снижение на 12,4% уровня преступности среди несовершеннолетних.

Следователями органов и процессуального руководства в суд направлено 46 уголовных производств, в том числе в сфере земельных отношений, в бюджетной сфере и коррупционных преступлений.

Благодаря принятым общим мерам уменьшилось количество особо тяжких уголовных преступлений (на 14,1%), краж (10,2%), грабежей (22,3%), разбоев (28,4%), незаконного завладения транспортными средствами (32,8 %), количество уголовных преступлений против жизни и здоровья человека, в том числе умышленных убийств (8,7%).

Правоохранительными органами области выявлено 12 организованных преступных групп, в том числе 2 - с межрегиональными и 1 - с транснациональными связями. Всего, в течение года прокуроры органов прокуратуры Сумской обеспечили надлежащее процессуальное руководство в более 40 тысяч уголовных производств.

Подводя итоги, прокурор области отметил активную работу коллектива и положительные наработки, а также отметил, что результаты работы на отдельных направлениях недостаточны и требуют активизации, сообщает пресс-служба прокуратуры области.