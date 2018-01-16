В Сумах наркоманы ночью избили прохожих Патрульные разыскали граждан, подозреваемых в нанесении телесных повреждений и обнаружили в них вещество, похожее на наркотическое.

Ночью на линию 102 поступило сообщение о нанесении телесных повреждений на Покровской площади. По словам заявителя, компания из пяти граждан избила его и его приятеля, после чего на автомобиле ЗАЗ Sens исчезла в направлении улицы Герасима Кондратьева.

Ориентировку передали всем экипажам, и уже через несколько минут на этой же улице, патрульные остановили разыскиваемый автомобиль.

В транспортном средстве находились пять граждан в возрасте от 18 до 23 лет. Мужчины нервничали и путались в показаниях.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Когда пассажиры вышли из авто, то посветив фонариком, полицейские обнаружили на заднем сиденье мобильный телефон iPhone и открытую ключницу, в которой виднелись два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Объяснить историю появления указанных вещей в транспортном средстве ни водитель, ни пассажиры не смогли.

По данному факту возбуждено уголовное производство, проводится проверка.