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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:03622

В Сумах наркоманы ночью избили прохожих

Патрульные разыскали граждан, подозреваемых в нанесении телесных повреждений и обнаружили в них вещество, похожее на наркотическое.

Ночью на линию 102 поступило сообщение о нанесении телесных повреждений на Покровской площади. По словам заявителя, компания из пяти граждан избила его и его приятеля, после чего на автомобиле ЗАЗ Sens исчезла в направлении улицы Герасима Кондратьева.

Ориентировку передали всем экипажам, и уже через несколько минут на этой же улице, патрульные остановили разыскиваемый автомобиль.

В транспортном средстве находились пять граждан в возрасте от 18 до 23 лет. Мужчины нервничали и путались в показаниях.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Когда пассажиры вышли из авто, то посветив фонариком, полицейские обнаружили на заднем сиденье мобильный телефон iPhone и открытую ключницу, в которой виднелись два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Объяснить историю появления указанных вещей в транспортном средстве ни водитель, ни пассажиры не смогли.

По данному факту возбуждено уголовное производство, проводится проверка.

Право Нанесение телесных повреждений Наркотики
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