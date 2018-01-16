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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике

Три дня в манеже СумГУ проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2001 г.р. и младше.

В общем зачете спортсмены Сумщины завоевали пятое место, уступив только харьковчанам, днепропетровцам, киевлянам и донетчанам. Среди ДЮСШ Украины наша областная школа заняла третье место.

Чемпионами Украины стали: Алексей Кирилин в толкании ядра – 16,69 м, а также эстафетная сборная 100+200+300+400 м в составе Глеба Воблия, Александра Гриня, Вадима Дуня и Александра Карпенко – 2:04,64. В беге на 200 м третьи места заняли Александр Карпенко – 23,21 с и Екатерина Стадник – 26,31 с. В спортивной ходьбе на 5 км – бронзу получил Николай Рущак – 24:42,95.

Спорт Легкая атлетика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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