В Сумах прошел юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике Три дня в манеже СумГУ проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2001 г.р. и младше.

В общем зачете спортсмены Сумщины завоевали пятое место, уступив только харьковчанам, днепропетровцам, киевлянам и донетчанам. Среди ДЮСШ Украины наша областная школа заняла третье место.

Чемпионами Украины стали: Алексей Кирилин в толкании ядра – 16,69 м, а также эстафетная сборная 100+200+300+400 м в составе Глеба Воблия, Александра Гриня, Вадима Дуня и Александра Карпенко – 2:04,64. В беге на 200 м третьи места заняли Александр Карпенко – 23,21 с и Екатерина Стадник – 26,31 с. В спортивной ходьбе на 5 км – бронзу получил Николай Рущак – 24:42,95.