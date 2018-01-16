В Сумах прошел юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике

В общем зачете спортсмены Сумщины завоевали пятое место, уступив только харьковчанам, днепропетровцам, киевлянам и донетчанам. Среди ДЮСШ Украины наша областная школа заняла третье место.
Чемпионами Украины стали: Алексей Кирилин в толкании ядра – 16,69 м, а также эстафетная сборная 100+200+300+400 м в составе Глеба Воблия, Александра Гриня, Вадима Дуня и Александра Карпенко – 2:04,64. В беге на 200 м третьи места заняли Александр Карпенко – 23,21 с и Екатерина Стадник – 26,31 с. В спортивной ходьбе на 5 км – бронзу получил Николай Рущак – 24:42,95.
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