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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45154

В Сумах пройдет открытый чемпионат города по боксу

Сумчан приглашают на открытый чемпионат города по боксу.

Соревнования состоятся 2-3 февраля в спортивном комплексе стадиона «Авангард», пишет Трибуна.

В соревнованиях примут участие боксеры спортивных клубов, ДЮСШ, учебных заведений, любители во всех весовых категориях: молодежь 2000 - 2001 г. р., юниоры 2002-2003 г. р., юноши 2004-2005 г. р., младшие юноши 2006 - 2007 г. р.

Начало соревнований 2 февраля в 14:00 часов, 3 февраля с 10:00 часов.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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