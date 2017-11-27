В Сумах пройдет открытый чемпионат города по боксу Сумчан приглашают на открытый чемпионат города по боксу.

Соревнования состоятся 2-3 февраля в спортивном комплексе стадиона «Авангард», пишет Трибуна. В соревнованиях примут участие боксеры спортивных клубов, ДЮСШ, учебных заведений, любители во всех весовых категориях: молодежь 2000 - 2001 г. р., юниоры 2002-2003 г. р., юноши 2004-2005 г. р., младшие юноши 2006 - 2007 г. р. Начало соревнований 2 февраля в 14:00 часов, 3 февраля с 10:00 часов.