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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На границе нашли партию морепродуктов российского происхождения

В Середина-Будском районе пограничники Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и УСБУ в Сумской области не допустили незаконного перемещения через российско-украинскую границу крупной партии товаров народного потребления.

Реализуя заранее полученную информацию о возможной противоправной деятельности, полученную от участкового инспектора пограничной службы, общая межведомственная группа неподалеку от госграницы, в лесополосе в районе населенного пункта Винторовка, обнаружила товары народного потребления. Среди составленного у границы товара было обнаружено 4 мешка с почти 72 кг металла серебристо-белого цвета, внешне похожего на серебро. Также там находилось 11 пластиковых упаковок икры кеты и горбуши общим весом более 200 кг. Кроме того, правоохранители насчитали более 340 консервных банок с печенью трески, горбуши, мяса крабов, икры щуки, икры лососевых и других рыбных консервов и 60 картонных ящиков с сушеной рыбой (приблизительно 1600 штук). Маркировка морепродукции свидетельствует о ее российском происхождении.

Сейчас обнаруженный товар, который правонарушители незаконно переместили через границу с территории России на территорию Украины, в установленном порядке передан соответствующим правоохранительным органам для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности.

Право Граница контрабанда
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