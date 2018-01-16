В Шостке двум сиротам вручили ключи от квартир

Об этом сообщает сайт городского совета. Однокомнатные квартиры были приобретены за средства государственной субвенции для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки...
Квартиры меблированы, также в подарок девушки получили стиральные машины.
Мэр поблагодарил своего зама Нину Сиваеву, начальника службы по делам детей Ольгу Гришкову, завсектором учета и распределения жилья Виктора Чигрина за оперативную и слаженную работу при приобретении квартир и пожелал девушкам счастья в новых домах, пишет Шостка.info.
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