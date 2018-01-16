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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00160

В Шостке двум сиротам вручили ключи от квартир

Мэр Шостки Николай Нога торжественно вручили ключи от квартир двум жительницам Шостки, которые относятся к категории лиц, лишенных родительской опеки - Елене Гамзаевой и Алене Тяско.

Об этом сообщает сайт городского совета. Однокомнатные квартиры были приобретены за средства государственной субвенции для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки...

Квартиры меблированы, также в подарок девушки получили стиральные машины.

Мэр поблагодарил своего зама Нину Сиваеву, начальника службы по делам детей Ольгу Гришкову, завсектором учета и распределения жилья Виктора Чигрина за оперативную и слаженную работу при приобретении квартир и пожелал девушкам счастья в новых домах, пишет Шостка.info.

Общество Дети-сироты Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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