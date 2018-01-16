В Шостке двум сиротам вручили ключи от квартир Мэр Шостки Николай Нога торжественно вручили ключи от квартир двум жительницам Шостки, которые относятся к категории лиц, лишенных родительской опеки - Елене Гамзаевой и Алене Тяско.

Об этом сообщает сайт городского совета. Однокомнатные квартиры были приобретены за средства государственной субвенции для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки...

Квартиры меблированы, также в подарок девушки получили стиральные машины.

Мэр поблагодарил своего зама Нину Сиваеву, начальника службы по делам детей Ольгу Гришкову, завсектором учета и распределения жилья Виктора Чигрина за оперативную и слаженную работу при приобретении квартир и пожелал девушкам счастья в новых домах, пишет Шостка.info.