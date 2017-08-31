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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40253

Сумской коллекционер передал музею 1700-летний артефакт

Сумской предприниматель, фотограф и коллекционер Сергей Гуцан передал Сумскому областному краеведческому музею найденное им под Сумами украшение 2-4 ст. н.э.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке

«Все! Мы с внучкой решили! Перебороть себя и отдать в областной музей мою случайную находку! Нагрудное украшение 2-4 ст. нашей эры. Найденную в лесу, неподалеку от Сум. Умели наши предки себя украшать! Официальная передача будет позже... дам знать. А пока для описания и для поиска места в основной экспозиции... сегодня уже ночует там. Последние три фото это фиксация факта рождения в «белый свет» украшения, которое в земле пролежала 1700 лет. «Велики и чудны дела твои, Господи» - это слова из Библии, которые актуальны в этой жизни!» - написал он.

Общество Артефакт Краеведчский музей Раритет Сергей Гуцан
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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