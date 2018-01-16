В Сумах владельцы элитных автомобилей заплатили в бюджет 1,6 млн гривен налога В прошлом году владельцы элитных автомобилей уплатили в бюджет 1 миллион 558 тысяч гривен транспортного налога.

По сравнению с предыдущим 2016 годом, бюджетные поступления выросли на 647 тысяч гривен, то есть на 71%, - сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

К перечню самых популярных моделей автомобилей, за которые уплатили транспортный налог, относятся: LAND ROVER, MERCEDES, LEXUS, VOLVO и BMW.

В инспекции напоминают, что объектом налогообложения налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (в 2017 году она составляла 1 миллион 200 тысяч гривен, в 2018 – 1 миллион 396 тысяч 125 гривен).

Ставка транспортного налога остается неизменной и составляет 25 тысяч гривен в год.