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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:00235

Сумчанам, которые обслуживаются «Сумытеплоэнерго» автоматически пересчитали субсидию

Департамент социальной защиты населения информирует абонентов ООО «Сумытеплоэнерго» о перерасчете субсидии в связи с повышением тарифа на услугу централизованного отопления.

21 января департаментом выполнен перерасчет жилищных субсидий в пределах установленного срока ее назначения гражданам в соответствии с пунктом 14 Постановления от 21 октября 1995 года № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Информация о перерасчете будет отражена в квитанциях об оплате услуг за текущий месяц, которые сумчане получат уже в феврале этого года.

За дополнительной консультацией жители города могут обратиться в общественную приемную департамента: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00 и в субботу - с 8:00 до 13:00 или по телефонам «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

Общество ООО «Сумытеплоэнерго» Субсидии
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