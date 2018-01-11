Сумчанам, которые обслуживаются «Сумытеплоэнерго» автоматически пересчитали субсидию

21 января департаментом выполнен перерасчет жилищных субсидий в пределах установленного срока ее назначения гражданам в соответствии с пунктом 14 Постановления от 21 октября 1995 года № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».
Информация о перерасчете будет отражена в квитанциях об оплате услуг за текущий месяц, которые сумчане получат уже в феврале этого года.
За дополнительной консультацией жители города могут обратиться в общественную приемную департамента: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00 и в субботу - с 8:00 до 13:00 или по телефонам «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.
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