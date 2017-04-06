По итогам 2017 года лучшим на Сумщине стал Середина-Будский лесхоз

По итогам 2017 года лучшей признана деятельность Середина-Будского лесхоза (директор Александр Плужников). Хозяйство отмечается отличной культурой производства, имеет высокие показатели по производительности труда, уровня реализации продукции и уплаты налогов. К слову, в последние годы Середина-Будского лесоводы входили в тройку призеров более 15 раз, в 10 из которых возглавляли турнирную таблицу соперничества.
Второе место занял Тростянецкий лесхоз (директор Виктор Зубко). На третьем месте - Кролевецкое лесоохотничье хозяйство (директор Александр Посошенко), сообщает пресс-служба ведомства.
За 2017 год предприятия Сумского управления лесного и охотничьего хозяйства уплатили в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов 361,2...
В текущем году лесхозы планировали сдать в эксплуатацию 18,7 км дорожного покрытия и 19,9 км земляного полотна. На сегодня все...
На предприятиях Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства продолжаются работы по подготовке почвы под весеннюю посадку леса....
Специалисты Гоструда установили нарушения безопасности труда в лесных хозяйствах....
Благодаря благоприятным погодным условиям и качественной подготовке к началу весенних работ государственные предприятия Сумского бластного управления лесного и охотничьего хозяйства...