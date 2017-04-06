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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28192

По итогам 2017 года лучшим на Сумщине стал Середина-Будский лесхоз

Коллегия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства определила победителей трудового соперничества среди лесохозяйственных предприятий области.

По итогам 2017 года лучшей признана деятельность Середина-Будского лесхоза (директор Александр Плужников). Хозяйство отмечается отличной культурой производства, имеет высокие показатели по производительности труда, уровня реализации продукции и уплаты налогов. К слову, в последние годы Середина-Будского лесоводы входили в тройку призеров более 15 раз, в 10 из которых возглавляли турнирную таблицу соперничества.

Второе место занял Тростянецкий лесхоз (директор Виктор Зубко). На третьем месте - Кролевецкое лесоохотничье хозяйство (директор Александр Посошенко), сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Лесхозы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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