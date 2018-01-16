Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40136

Налоговые платежи сумских лесхозов составили более 360 млн грн

За 2017 год предприятия Сумского управления лесного и охотничьего хозяйства уплатили в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов 361,2 млн грн налогов, сборов и других платежей.

Это на 60,9 млн грн больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 180,2 млн грн предприятия уплатили налог в государственный бюджет, 25,2 млн грн поступило налогов в областной бюджет, 77,7 млн грн получили местные бюджеты, 78 млн грн. - платежи в государственные целевые фонды, сообщил заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и экономики Сумского ОУЛОХ Евгений Фролов.

Наибольший удельный вес в общей уплате налогов составила уплата НДС, тогда как в предыдущие годы доминировала уплата за специальное пользование лесными ресурсами. На уплату НДС было направлено 90,9 млн грн, что на 34 млн грн больше показателя предыдущего года и составляет 25,2% от всех платежей (по сравнению с предыдущим годом - 19%). Плата за специальное пользование лесными ресурсами составила около 60 млн грн, или 16,5% от всех платежей (по сравнению с предыдущим 21,4%).

С каждого кубометра заготовленной древесины лесхозы оплатили 483,5 грн. Налоговые платежи с 1 грн реализованной продукции составили 0,40 грн. Больше всего платят лесхозы с твердолиственными лесосеками - Тростянецкий, Ахтырский, Краснопольский и Сумской. С каждого 1 куб. м заготовленной древесины Тростянецкие лесоводы оплатили 791 грн, Ахтырский лесхоз - 717 грн, Сумской и Краснопольский - соответственно 648 и 636 грн.

Существенно впереди они по сравнению с общеобластным показателем и по уплате налогов с 1 грн реализованной продукции: Сумской лесхоз - 50 коп., Тростянецкий - 49 коп.

В целом от общего объема реализованной продукции бюджетные платежи предприятий составили 40%.

Больше всего – 46,9 млн грн - заплатил налогов в бюджеты всех уровней Тростянецкий лесхоз, сообщает пресс-служба Сумского ОУЛОХ.

Экономика Лесхозы Налоги
view counter

По тематике

Сегодня 11:20

В Сумах владельцы элитных автомобилей заплатили в бюджет 1,6 млн гривен налога

В прошлом году владельцы элитных автомобилей уплатили в бюджет 1 миллион 558 тысяч гривен транспортного налога....

Сегодня 10:28

По итогам 2017 года лучшим на Сумщине стал Середина-Будский лесхоз

Коллегия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства определила победителей трудового соперничества среди лесохозяйственных предприятий области....

30.01.2018 12:55

Сумские налоговики взыскали с госпредприятия 1,3 млн грн НДС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области обеспечили уплату государственным предприятием более 1,3 млн грн НДС....

24.01.2018 15:10

Сумщина обеспечила в 2017 году рекордные поступления налогов

В течение 2017 года поступления налогов и сборов в сводный бюджет Украины от плательщиков Сумской области составили 10,5 млрд гривен....

22.01.2018 16:54

Сумским плательщикам вернули более 235 миллионов НДС

В 2017 году 68 плательщикам налога на добавленную стоимость, состоящих на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, было...

Новости

Мэр Сум подписал решения исполкома о новых тарифах в маршрутках 1
Вчера 09:48
По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках 4
29.01.2018 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
28.01.2018 15:36
«Горсвет» подсветил Воскресенскую церковь
Сегодня 13:20
Налоговые платежи сумских лесхозов составили более 360 млн грн
Сегодня 12:40
Городские власти заметили гололед на тротуарах
Сегодня 12:06
Установлены причины отравления угарным газом двух жителей Ахтырки
Сегодня 12:02
За прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь гражданам
Сегодня 11:41
В Сумах владельцы элитных автомобилей заплатили в бюджет 1,6 млн гривен налога
Сегодня 11:20
В Шостке лиса покусала двух местных жителей и домашних животных
Сегодня 11:15
Сумские военные сели за парты
Сегодня 11:13
Мэра Конотопа уличили в сокрытии дома
Сегодня 10:57
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.