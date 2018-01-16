Налоговые платежи сумских лесхозов составили более 360 млн грн За 2017 год предприятия Сумского управления лесного и охотничьего хозяйства уплатили в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов 361,2 млн грн налогов, сборов и других платежей.

Это на 60,9 млн грн больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 180,2 млн грн предприятия уплатили налог в государственный бюджет, 25,2 млн грн поступило налогов в областной бюджет, 77,7 млн грн получили местные бюджеты, 78 млн грн. - платежи в государственные целевые фонды, сообщил заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и экономики Сумского ОУЛОХ Евгений Фролов.

Наибольший удельный вес в общей уплате налогов составила уплата НДС, тогда как в предыдущие годы доминировала уплата за специальное пользование лесными ресурсами. На уплату НДС было направлено 90,9 млн грн, что на 34 млн грн больше показателя предыдущего года и составляет 25,2% от всех платежей (по сравнению с предыдущим годом - 19%). Плата за специальное пользование лесными ресурсами составила около 60 млн грн, или 16,5% от всех платежей (по сравнению с предыдущим 21,4%).

С каждого кубометра заготовленной древесины лесхозы оплатили 483,5 грн. Налоговые платежи с 1 грн реализованной продукции составили 0,40 грн. Больше всего платят лесхозы с твердолиственными лесосеками - Тростянецкий, Ахтырский, Краснопольский и Сумской. С каждого 1 куб. м заготовленной древесины Тростянецкие лесоводы оплатили 791 грн, Ахтырский лесхоз - 717 грн, Сумской и Краснопольский - соответственно 648 и 636 грн.

Существенно впереди они по сравнению с общеобластным показателем и по уплате налогов с 1 грн реализованной продукции: Сумской лесхоз - 50 коп., Тростянецкий - 49 коп.

В целом от общего объема реализованной продукции бюджетные платежи предприятий составили 40%.

Больше всего – 46,9 млн грн - заплатил налогов в бюджеты всех уровней Тростянецкий лесхоз, сообщает пресс-служба Сумского ОУЛОХ.