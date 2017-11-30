В конотопских лесах установили еще одну вышку с камерой

Для лучшей охраны лесных и охотничьих угодий, и с целью предотвращения совершения правонарушений ГП «Конотопский лесхоз» установило еще одну башню для видеонаблюдения.
Ее высота составляет 48 метров, что дает возможность в полной мере охватить наблюдением Новомутинское и Бочечковское лесничества.
Башня оборудована современной инфракрасной видеокамерой и тепловизором, работающими в режиме реального времени и круглосуточно передающими информацию на центральный пункт наблюдения.
Сейчас в ГП «Конотопский лесное хозяйство» работает 4 таких камеры. Они охватывают всю территорию лесных и охотничьих угодий предприятия. Благодаря этим приборам видеонаблюдения обеспечивается круглосуточное наблюдение и оперативное реагирование на события в лесных массивах, сообщает перс-служба ведомства.
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