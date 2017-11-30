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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:36258

В конотопских лесах установили еще одну вышку с камерой

Лесные угодья ГП «Конотопский лесхоз» ьудет охранять еще одно «всевидящее око».

Для лучшей охраны лесных и охотничьих угодий, и с целью предотвращения совершения правонарушений ГП «Конотопский лесхоз» установило еще одну башню для видеонаблюдения.

Ее высота составляет 48 метров, что дает возможность в полной мере охватить наблюдением Новомутинское и Бочечковское лесничества.

Башня оборудована современной инфракрасной видеокамерой и тепловизором, работающими в режиме реального времени и круглосуточно передающими информацию на центральный пункт наблюдения.

Сейчас в ГП «Конотопский лесное хозяйство» работает 4 таких камеры. Они охватывают всю территорию лесных и охотничьих угодий предприятия. Благодаря этим приборам видеонаблюдения обеспечивается круглосуточное наблюдение и оперативное реагирование на события в лесных массивах, сообщает перс-служба ведомства.

Общество Камера наблюдения Конотопский лесхоз Конотопский район
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