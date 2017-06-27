«Горсвет» подсветил Воскресенскую церковь

Об этом говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбуке:
«Весь коллектив «Горсвета» в течение месяца работал над этим проектом. И наконец-то Воскресенская церковь стала сиять! А еще мы готовим сюрприз».
Его можно будет увидеть сегодня в 16.45.
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