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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:2042

«Горсвет» подсветил Воскресенскую церковь

КП «Горсвет» сообщает, что его сотрудники завершили работы над посветкой Свято-Воскресенского храма.

Об этом говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбуке:

«Весь коллектив «Горсвета» в течение месяца работал над этим проектом. И наконец-то Воскресенская церковь стала сиять! А еще мы готовим сюрприз».

Его можно будет увидеть сегодня в 16.45.

Общество Горсвет Свято-Воскресенский собор
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