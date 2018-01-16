Мэра Конотопа уличили в сокрытии дома Сумская полиция проверяет мэра Конотопа Артема Семенихина по факту сокрытия недвижимости, в которой он фактически проживает.

Об этом пишет 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства №12017200000000156 по ст.366-1 УК.

Следователи выяснили, что Артем Семенихин не указал в своей ежегодной декларации за 2016 год жилой дом в Конотопе по ул. Северной, 15, который находится в пользовании мэра с января 2016 года, что подтверждается договором аренды и льготами, предоставленными управлением соцзащиты населения.

С 2006 по 2014 год Артем Семенихин был частным предпринимателем и занимался розничными продажами продуктами питания и напитками. Участвовал в Революции Достоинства и АТО.

Официальный доход конотопского мэра в 2015 году составил 88,2 тыс. гривен, а в 2016 – 234 тыс. гривен.

При этом, в декларации мэра указано, что он одолжил 2 млн гривен Наталье Семенихиной и 800 тыс. гривен – Юрию Семенихину.

Кроме этого, за декларантом числится кредит с 2011 года на сумму 397,4 тыс. гривен.