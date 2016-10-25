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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13255

Сумские военные сели за парты

2 февраля на базе военной кафедры Сумского государственного университета прошли инструкторско-методические занятия по плану утвержденного командующим войсками оперативного командования «Север».

Занятия проводились с руководством военных комиссариатов области и подразделений территориальной обороны относительно задач, которые стоят перед военными комиссариатами в период формирования и проведения боевого слаживания военных частей территориальной обороны. Подразделения будут формироваться на территории области в особый период, сообщает Сумской областной военкомат.

Занятия проводила группа офицеров управления оперативного командования «Север» во главе с заместителем командующего войсками по территориальной обороне полковником Александром Нестеренко. На занятиях присутствовали представители Сумской ОГА во главе с начальником управления по взаимодействию с правоохранительными органами Виталием Тимошенко.

«Личный состав военных комиссариатов Сумской области в тесном сотрудничестве с Сумской облгосадминистрацией всегда готов выполнить задачи по организации защиты государственного суверенитета на северной границе», - заверил в своем докладе заместителя командующего войсками оперативного командования «Север» военный комиссар Сумской области полковник Тарас Давыденко.

Общество Военные
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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