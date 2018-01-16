Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15160

В Шостке лиса покусала двух местных жителей и домашних животных

Сегодня, 2 февраля, утром в частном секторе Садового микрорайона Шостки бегала лиса.

По словам главного специалиста Шосткинского управления госпродпотребслужбы в Сумской области Надежды Романченко, лиса покусала двух человек – женщину  и мужчину.

По словам очевидцев, дикое животное было в крови, есть вероятность, что оно контактировало с домашними животными. Пока нет информации, со сколькими домашними животными могла контактировать лиса.

Владельцев собак, котов просят внимательно осмотреть своих питомцев. В случае выявления у них рваных ран, укусов, необходимо немедленно обратиться для смотра специалистами. Не привитым от бешенства животным нужно срочно сделать прививки. Обращаться в Шосткинскую городскую государственную больницу ветеринарной медицины по улице Ветеринарная, 5, телефон: 7-85-23.

Лису уже убили, сегодня отправят на исследования. Специалисты допускают, что животное могло быть бешеным, ведь один из симптомов заболевания – потеря чувства страха, поэтому больные дикие животные и приходят в населенные пункты. В течение нескольких дней лабораторные исследования подтвердят или опровергнут заболевание у убитой лисы, сообщает Шостка.info.

Общество Лиса Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 10:00

В Шостке двум сиротам вручили ключи от квартир

Мэр Шостки Николай Нога торжественно вручили ключи от квартир двум жительницам Шостки, которые относятся к категории лиц, лишенных родительской опеки...

Вчера 16:17

В чемпионате Украины по снежному волейболу примет участие нардеп Молоток

Первый в истории Украины чемпионат по волейболу на снегу состоится на выходных, 3-4 февраля, в Шостке....

Вчера 14:10

Подробности пожара на стоянке в Шостке от спасателей

1 февраля в 2:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории автостоянки на ул. Свемовской в г....

Вчера 13:42

Полицейские Шостки задержали автовора

Участковые офицеры Шостки за неполные сутки нашли и разоблачили ранее судимого 29-летнего жителя Шостки, который покусился на чужое имущество....

Вчера 13:15

В Шостке на автостоянке произошел пожар

Сегодня ночью, 1 февраля, произошел пожар на автостоянке по ул. Свемовской в Шостке....

Новости

Мэр Сум подписал решения исполкома о новых тарифах в маршрутках 1
Вчера 09:48
По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках 4
29.01.2018 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
28.01.2018 15:36
«Горсвет» подсветил Воскресенскую церковь
Сегодня 13:20
Налоговые платежи сумских лесхозов составили более 360 млн грн
Сегодня 12:40
Городские власти заметили гололед на тротуарах
Сегодня 12:06
Установлены причины отравления угарным газом двух жителей Ахтырки
Сегодня 12:02
За прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь гражданам
Сегодня 11:41
В Сумах владельцы элитных автомобилей заплатили в бюджет 1,6 млн гривен налога
Сегодня 11:20
В Шостке лиса покусала двух местных жителей и домашних животных
Сегодня 11:15
Сумские военные сели за парты
Сегодня 11:13
Мэра Конотопа уличили в сокрытии дома
Сегодня 10:57
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.