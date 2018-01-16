В Шостке лиса покусала двух местных жителей и домашних животных Сегодня, 2 февраля, утром в частном секторе Садового микрорайона Шостки бегала лиса.

По словам главного специалиста Шосткинского управления госпродпотребслужбы в Сумской области Надежды Романченко, лиса покусала двух человек – женщину и мужчину.

По словам очевидцев, дикое животное было в крови, есть вероятность, что оно контактировало с домашними животными. Пока нет информации, со сколькими домашними животными могла контактировать лиса.

Владельцев собак, котов просят внимательно осмотреть своих питомцев. В случае выявления у них рваных ран, укусов, необходимо немедленно обратиться для смотра специалистами. Не привитым от бешенства животным нужно срочно сделать прививки. Обращаться в Шосткинскую городскую государственную больницу ветеринарной медицины по улице Ветеринарная, 5, телефон: 7-85-23.

Лису уже убили, сегодня отправят на исследования. Специалисты допускают, что животное могло быть бешеным, ведь один из симптомов заболевания – потеря чувства страха, поэтому больные дикие животные и приходят в населенные пункты. В течение нескольких дней лабораторные исследования подтвердят или опровергнут заболевание у убитой лисы, сообщает Шостка.info.