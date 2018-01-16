За прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь гражданам

В г. Глухов в частном жилом доме, в пер. Павловка, требовала медицинской помощи и не могла открыть входную дверь одинокая пожилая женщина. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на вызов, спасатели с помощью немеханизированного инструмента за считанные минуты открыли дверь дома и обнаружили хозяйку 1944 г.р., которая лежала на полу. Использовав носилки, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям транспортировали женщину до кареты скорой медицинской помощи и передали медработникам. К оказанию помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники спасателей.
А уже в 18:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости еще одной помощи. В г. Ромны на ул. Соборной женщина оказалась запертой на балконе квартиры на втором этаже многоквартирного дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, малолетняя дочь хозяйки случайно закрыла маму на балконе, а после просьбы открыть дверь не смогла этого сделать. Прибывшие на вызов установили выдвижную лестницу к балкону, попали туда и открыли дверь в квартиру. Несмотря на пребывание на холоде, медицинская помощь женщине не понадобилась. К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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