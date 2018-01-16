Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02174

Установлены причины отравления угарным газом двух жителей Ахтырки

Технические и организационные причины аварии в городе Ахтырка, связанной с использованием газа в быту, в которой погибли два человека, установлено комиссией Управления Гоструда в Сумской области по результатам технического расследования.

Напомним, что 2 ноября 2017 года, двое жителей города Ахтырка, находясь в своей квартире, отравились угарным газом из котла, который использовался для автономного обогрева жилого помещения.

В ходе расследования установлено, что помещения квартиры наполнилось ядовитым угарным газом из-за обилия шлака и окислов на ребрах труб теплообменника, через которые он должен удаляться в дымоход. Поэтому угарный газ попадал в жилое помещение через отверстия корпуса теплообменника, предназначенные для доступа воздуха, который необходим для обеспечения сжигания природного газа в котле. Не считаясь с техникой безопасности при эксплуатации газовых котлов в квартире, где произошла трагедия, были плотно закрыты все окна, отсутствовала форточка.

Также следует отметить, что сигнализатор загазованности, который должен известить о попадании угарного газа в жилое помещение, при наступлении несчастного случая был отключен от электросети, чем однозначно нарушена безопасность эксплуатации газовых котлов.

Комиссией установлено, что домовладелец не проводил проверку технического состояния вентиляционных каналов для установления их пригодности для отвода продуктов сгорания и приточной вентиляции. Такая проверка должна проводиться специализированной организацией один раз в год перед началом отопительного сезона.

Не проводилось техническое обслуживание газового котла, о чем свидетельствует неудовлетворительное состояние теплообменника.

Подчеркиваем, что безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов жилых и общественных зданий обеспечивает собственник (балансодержатель и / или арендатор (наниматель)).

Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов должны выполняться специализированной организацией, имеющей разрешение на выполнение этих работ центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Перечень таких организаций размещен на сайте Управления Гоструда в Сумской области.

При газификации жилых и общественных зданий, в которых установлены приборы и аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоходы, владельцу (ба и / или арендатору (нанимателю)) необходимо обеспечить первичную и очередную проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Неоднократно Управлением Гоструда в Сумской области инициировано и проведено тематические совещания с участием руководителей предприятий, на которых обсуждались вопросы безопасной эксплуатации внутридомовых систем газоснабжения. Так в феврале текущего года Управлением планируется проведение круглого стола с субъектами хозяйствования Сумщины относительно путей организации и контроля за безопасностью использования газа в быту.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание пользователей газовых котлов на то, что отравления угарным газом из котла может произойти из-за выброса его даже небольшого количества в закрытом помещении. Так в ходе технического расследования установлено: при работающем котле, повлекший данный несчастный случай, сигнализатор загазованности (включен в электросеть) сработал через 12 минут. Это говорит о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности при эксплуатации газовых котлов для сохранения жизни, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Ахтырка Несчастный случай Угарный газ
view counter

По тематике

Вчера 12:40

Пиротехники уничтожили устаревший артснаряд

31 января в 15:30 группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) провела...

31.01.2018 15:53

В Ахтырке задержали вора со стажем, который обобрал своих знакомых

Зайдя к знакомым в гости, вор-рецидивист украл золотые изделия, бинокль и женскую сумочку....

31.01.2018 14:49

Европейцы передали сумской полиции технику

Фотоаппараты, ноутбуки, копировальную технику, мониторы на сумму более миллиона гривен получили полицейские Сумщины в рамках реализации совместного пилотного проекта Консультативной...

31.01.2018 09:56

В Ахтырке поймали наркомана со шприцом в кармане

Ахтырские полицейские изъяли у 36-летнего местного жителя шприц с раствором опия....

Ахтырчанин обнаружил устаревший боеприпас
30.01.2018 11:09

Ахтырчанин обнаружил устаревший боеприпас

29 января в 15:00 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета в пер. Ярмарочном в г....

Новости

Мэр Сум подписал решения исполкома о новых тарифах в маршрутках 1
Вчера 09:48
По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках 4
29.01.2018 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
28.01.2018 15:36
«Горсвет» подсветил Воскресенскую церковь
Сегодня 13:20
Налоговые платежи сумских лесхозов составили более 360 млн грн
Сегодня 12:40
Городские власти заметили гололед на тротуарах
Сегодня 12:06
Установлены причины отравления угарным газом двух жителей Ахтырки
Сегодня 12:02
За прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь гражданам
Сегодня 11:41
В Сумах владельцы элитных автомобилей заплатили в бюджет 1,6 млн гривен налога
Сегодня 11:20
В Шостке лиса покусала двух местных жителей и домашних животных
Сегодня 11:15
Сумские военные сели за парты
Сегодня 11:13
Мэра Конотопа уличили в сокрытии дома
Сегодня 10:57
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.