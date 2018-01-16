Установлены причины отравления угарным газом двух жителей Ахтырки Технические и организационные причины аварии в городе Ахтырка, связанной с использованием газа в быту, в которой погибли два человека, установлено комиссией Управления Гоструда в Сумской области по результатам технического расследования.

Напомним, что 2 ноября 2017 года, двое жителей города Ахтырка, находясь в своей квартире, отравились угарным газом из котла, который использовался для автономного обогрева жилого помещения.

В ходе расследования установлено, что помещения квартиры наполнилось ядовитым угарным газом из-за обилия шлака и окислов на ребрах труб теплообменника, через которые он должен удаляться в дымоход. Поэтому угарный газ попадал в жилое помещение через отверстия корпуса теплообменника, предназначенные для доступа воздуха, который необходим для обеспечения сжигания природного газа в котле. Не считаясь с техникой безопасности при эксплуатации газовых котлов в квартире, где произошла трагедия, были плотно закрыты все окна, отсутствовала форточка.

Также следует отметить, что сигнализатор загазованности, который должен известить о попадании угарного газа в жилое помещение, при наступлении несчастного случая был отключен от электросети, чем однозначно нарушена безопасность эксплуатации газовых котлов.

Комиссией установлено, что домовладелец не проводил проверку технического состояния вентиляционных каналов для установления их пригодности для отвода продуктов сгорания и приточной вентиляции. Такая проверка должна проводиться специализированной организацией один раз в год перед началом отопительного сезона.

Не проводилось техническое обслуживание газового котла, о чем свидетельствует неудовлетворительное состояние теплообменника.

Подчеркиваем, что безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов жилых и общественных зданий обеспечивает собственник (балансодержатель и / или арендатор (наниматель)).

Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов должны выполняться специализированной организацией, имеющей разрешение на выполнение этих работ центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Перечень таких организаций размещен на сайте Управления Гоструда в Сумской области.

При газификации жилых и общественных зданий, в которых установлены приборы и аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоходы, владельцу (ба и / или арендатору (нанимателю)) необходимо обеспечить первичную и очередную проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Неоднократно Управлением Гоструда в Сумской области инициировано и проведено тематические совещания с участием руководителей предприятий, на которых обсуждались вопросы безопасной эксплуатации внутридомовых систем газоснабжения. Так в феврале текущего года Управлением планируется проведение круглого стола с субъектами хозяйствования Сумщины относительно путей организации и контроля за безопасностью использования газа в быту.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание пользователей газовых котлов на то, что отравления угарным газом из котла может произойти из-за выброса его даже небольшого количества в закрытом помещении. Так в ходе технического расследования установлено: при работающем котле, повлекший данный несчастный случай, сигнализатор загазованности (включен в электросеть) сработал через 12 минут. Это говорит о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности при эксплуатации газовых котлов для сохранения жизни, сообщает пресс-служба ведомства.