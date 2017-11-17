Городские власти заметили гололед на тротуарах

Сотрудники управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» с понедельника по пятницу в пределах полномочий провели работу по выявлению неочищенных от льда и не посыпанных противогололедными средствами территорий.
Основное внимание уделялось местам травмирования людей согласно статистическим данным отдела «Служба-1580».
Специалисты управления безотлагательно реагировали на оперативную информацию и привлекали виновных лиц к административной ответственности.
В результате проведенной работы было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях согласно ст. 152 КУоАП.
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