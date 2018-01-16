Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:33502

Когда сумские маршрутки поедут по новому тарифу?

До сих пор неясно, когда же сумчанам готовить 5 кровных гривен для проезда в сумских маршрутках.

Согласно решениям исполкома, опубликованных на сайте мэрии 1 февраля, «Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення». Однако, как сообщает сайт мэрии, «втім, як зауважив в. о. начальника відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Микола ГІЦЕНКО, нові тарифи почнуть діяти після того, як буде проведено відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед пасажирів».

Уже пошли вторые сутки после этого сообщения, а объявлений в маршрутках нет.

В то же время глава ассоциации перевозчиков Сум Александр Запорожец в комментарии UA:СУМИ заявил, что по новым тарифам маршрутки поедут уже с субботы, 3 февраля.

Общество Маршрутки Подорожание проезда
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