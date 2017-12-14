Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, туман (видимость 200-500 м), ночью слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью около 0 С, днем 2-4 С тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает о гололедице в...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 27 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...