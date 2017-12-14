Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу, 3 февраля, в Сумах и области сохранится плохая видимость из-за тумана.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, туман (видимость 200-500 м), ночью слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 С, днем 2-4 С тепла.