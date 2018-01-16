Суд закончил рассмотрение дела о 15-летнем убийце

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Сегодня завершено рассмотрение дела по обвинению несовершеннолетнего в убийстве и покушении на убийство.
Речь идет о событиях, произошедших 10 мая 2015 года. Тогда 15-летний юноша за вопрос о татуировках несколько раз ударил ножом двух мужчин, один из которых скончался. В понедельник, 5 февраля, в 8.30 коллегия судей Заречного районного суда объявит решение», - написала она.
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