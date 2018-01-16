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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:41600

Суд закончил рассмотрение дела о 15-летнем убийце

Сегодня завершено рассмотрение дела по обвинению несовершеннолетнего в убийстве и покушении на убийство.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Сегодня завершено рассмотрение дела по обвинению несовершеннолетнего в убийстве и покушении на убийство.

Речь идет о событиях, произошедших 10 мая 2015 года. Тогда 15-летний юноша за вопрос о татуировках несколько раз ударил ножом двух мужчин, один из которых скончался. В понедельник, 5 февраля, в 8.30 коллегия судей Заречного районного суда объявит решение», - написала она.

Право Убийство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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