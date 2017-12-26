Сумчане получают пенсии за февраль

Общая потребность в средствах на этот месяц составляет 247 млн гривен. По состоянию на 2 февраля на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 6,1 млн грн, что соответствует четвертому числу графика ежедневного финансирования выплаты пенсии.
Департамент социальной защиты населения разъясняет порядок выплат пособий лицам, достигшим общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату....
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам м. Сумы и Сумского района....
Для удобства граждан и обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных дней в январе 2018 года Пенсионный фонд начал выплату...