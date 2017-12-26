Сумчане получают пенсии за февраль Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области финансирует пенсионные выплаты пенсионерам Сум и Сумского района за февраль.

Общая потребность в средствах на этот месяц составляет 247 млн гривен. По состоянию на 2 февраля на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 6,1 млн грн, что соответствует четвертому числу графика ежедневного финансирования выплаты пенсии.