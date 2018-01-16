В Сумах полиция обнаружила плантацию конопли в подвале жилого дома

В ходе проведения специальных мероприятий, направленных на борьбу с наркопреступностью, в одной из многоэтажек на улице Гамалия было обнаружено плантацию конопли. «Грядки» в подвале дома устроил 39-летний сумчанин, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работал злоумышленник как настоящий огородник. Утеплил стены подвала, устроил обогрев с помощью инфракрасных обогревателей и круглосуточное освещение. Для своих любимых растений, которые высадил в горшки, делал все «по науке»: и почву разрыхлял, и поливал, и подкармливал по расписанию, а также строго придерживался влажности воздуха, чтобы «овощи» лучше развивалась. Поэтому и росли отдельные экземпляры высотой до метра и выше.
Но появление полиции разрушила планы «огородника» на хороший урожай. В ходе осмотра подвального помещения работники полиции, кроме 30 растений конопли в горшках, обнаружили еще и пакет с сухой, уже готовой к употреблению марихуаной и устройства для употребления марихуаны путем курения.
«Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Злоумышленнику может грозить арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается».
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