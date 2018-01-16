Патрульные спасли наркомана-высотника (видео) Патрульные спасли мужчину, который по неизвестным причинам оказался между двумя балконами на 6-ом этаже многоэтажки.

Происшествие случилось 31 января, около 16 часов на проспекте Михаила Лушпы. Экипаж патрульных получил сообщение о неизвестном гражданина, который находится между балконов одной из многоэтажек. Через несколько минут патрульные прибыли на место происшествия, где действительно обнаружил данного мужчину. В этот момент он уже находился на 6-ом этаже.

Полицейские вызвали спасателей и скорую. Не теряя времени, патрульные побежали в подъезд дома и начали обходить все квартиры, ведь лишние минуты и любое неверное движение незнакомца могло стоить ему жизни.

К счастью, хозяева квартиры на 5-ом этаже открыли двери и впустили полицейских.

«На балконе квартиры я снял одно из окон и начал говорить с мужчиной. Он не шел на контакт, при этом было заметно, что его поведение не соответствует обстановке. Мне даже кажется, что он не понимал, где и что вообще происходит с ним. Несколько раз он просто хотел продолжить спускаться вниз, одновременно, даже не смотрел есть ли место, куда стать», - рассказывает инспектор 3-й роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области Александр Андреев.

Мужчина даже не пытался пойти на встречу патрульным, но после длительных переговоров, он все же стал на раму открытого окна. В этот момент патрульный Александр сработал быстро - схватил его и потихоньку затащил в квартиру.

Для обеспечения безопасности владельцев квартиры, спасенного мужчины и полицейских к гражданину были применены наручники.

30-летний сумчанин пояснил, что на крыше дома принял наркотические средства. В результате у него начались галлюцинации, и, потеряв способность оценивать свои действия, он начал убегать от неких граждан, после чего и оказался между балконами на многоэтажке.

По имеющимся базам полицейские выяснили, что мужчина привлекался к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом нарковеществ. К тому же это был не первый факт, когда гражданин покорял высоту, ведь в начале января этого года, патрульные и спасатели уже снимали его с дерева, на которое он по неизвестным причинам залез, и не мог самостоятельно спуститься.

Стражи порядка доставили его в медицинское учреждение для проведения обследования, после чего передали в Сумское отделение полиции.