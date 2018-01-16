Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:04447

Патрульные спасли наркомана-высотника (видео)

Патрульные спасли мужчину, который по неизвестным причинам оказался между двумя балконами на 6-ом этаже многоэтажки.

Происшествие случилось 31 января, около 16 часов на проспекте Михаила Лушпы. Экипаж патрульных получил сообщение о неизвестном гражданина, который находится между балконов одной из многоэтажек. Через несколько минут патрульные прибыли на место происшествия, где действительно обнаружил данного мужчину. В этот момент он уже находился на 6-ом этаже.

Полицейские вызвали спасателей и скорую. Не теряя времени, патрульные побежали в подъезд дома и начали обходить все квартиры, ведь лишние минуты и любое неверное движение незнакомца могло стоить ему жизни.

К счастью, хозяева квартиры на 5-ом этаже открыли двери и впустили полицейских.

«На балконе квартиры я снял одно из окон и начал говорить с мужчиной. Он не шел на контакт, при этом было заметно, что его поведение не соответствует обстановке. Мне даже кажется, что он не понимал, где и что вообще происходит с ним. Несколько раз он просто хотел продолжить спускаться вниз, одновременно, даже не смотрел есть ли место, куда стать», - рассказывает инспектор 3-й роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области Александр Андреев.

Мужчина даже не пытался пойти на встречу патрульным, но после длительных переговоров, он все же стал на раму открытого окна. В этот момент патрульный Александр сработал быстро - схватил его и потихоньку затащил в квартиру.

Для обеспечения безопасности владельцев квартиры, спасенного мужчины и полицейских к гражданину были применены наручники.

30-летний сумчанин пояснил, что на крыше дома принял наркотические средства. В результате у него начались галлюцинации, и, потеряв способность оценивать свои действия, он начал убегать от неких граждан, после чего и оказался между балконами на многоэтажке.

По имеющимся базам полицейские выяснили, что мужчина привлекался к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом нарковеществ. К тому же это был не первый факт, когда гражданин покорял высоту, ведь в начале января этого года, патрульные и спасатели уже снимали его с дерева, на которое он по неизвестным причинам залез, и не мог самостоятельно спуститься.

Стражи порядка доставили его в медицинское учреждение для проведения обследования, после чего передали в Сумское отделение полиции.

Право Наркотики Патрульная полиция
view counter

По тематике

В Сумах полиция обнаружила плантацию конопли в подвале жилого дома
Вчера 14:49

В Сумах полиция обнаружила плантацию конопли в подвале жилого дома

Работники Управления патрульной полиции ГУНП в Сумской области в подвале пятиэтажного дома обнаружили плантацию конопли....

01.02.2018 17:41

Кролевецкие полицейские обнаружили двух «любителей» опия

У обоих молодых людей при личном досмотре оперативники обнаружили два шприца с раствором опия ацетилированного....

01.02.2018 17:03

В Сумах наркоманы ночью избили прохожих

Патрульные разыскали граждан, подозреваемых в нанесении телесных повреждений и обнаружили в них вещество, похожее на наркотическое....

01.02.2018 13:13

МВД опубликовало видео задержания наркокопа (видео)

На Сумщине работники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили и задержали наркогруппировку....

01.02.2018 11:36

Суд отменил наркоману приговор с испытательным сроком и назначил реальные 5 лет лишения свободы

Апелляционный суд Сумской области отменил слишком мягкий приговор местного суда, которым жителя области, признанного виновным в незаконном хранении наркотических средств...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.